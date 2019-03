2.0 5 0

Serge Gainsbourg schreef zelfs één van zijn allermooiste liedjes over hen! Maar al in de eerste scènes van ‘The Highwaymen’ worden de puntjes op de I gezet. ‘Zijn Bonnie en Clyde Robin Hoods?’ vraagt iemand aan gouverneur Ma Ferguson (Kathy Bates) nadat de gangsterbende weer heeft toegeslagen.

Onmiddellijk zien we het gezicht van Bates in closeup verstrakken: ‘Heeft Robin Hood ooit een pompbediende gedood voor vier dollar en wat benzine? We zullen Clyde Barrow en zijn paramour pakken! Noteer het en onderlijn het!’ Het woord ‘paramour’ deed ons heel even de wenkbrauwen fronsen (volgens meneer Van Dale betekent het ‘minnaar’ of ‘minnares’), maar de toon van ‘The Highwaymen’ was gezet: hier zal worden afgerekend met de legende van Bonnie en Clyde.

Rewind naar 1967, toen ‘Bonnie and Clyde’ uitkwam, een grensverleggende misdaadfilm die het fundament legde van het New Hollywood van de jaren zeventig. Geheel overeenkomstig de anti-establishment-spirit die in die tijd door de wereld woei, werden Bonnie en Clyde in die film neergezet als revolutionaire rebellen die in opstand kwamen tegen de gevestigde orde. ‘The Highwaymen’ houdt er een andere agenda op na.

In deze film kijken we naar Bonnie en Clyde door de ogen van de twee oude Texas Rangers (vertolkt door Kevin Costner en Woody Harrelson) die jacht op hen maken. Teken aan de wand: terwijl Bonnie en Clyde voortdurend worden bedacht met koosnaampjes als ‘little shitheads’, ‘Die klootzak en z’n vriendin’ en ‘dat enge stel’, worden de woorden ‘Texas Rangers’ door acteur John Carroll Lynch, die een gevangenisdirecteur vertolkt, met zoveel eerbied en respect uitgesproken dat z’n adem bijna stokt in z’n keel.

Tweede teken aan de wand: in die paar scènes dat we haar te zien krijgen, leren we Bonnie kennen als een koelbloedige moordenares die een nét iets te feeksachtig lachje uitstoot nadat ze een zieltogende agent het genadeschot heeft gegeven. Ondertussen zitten die twee Texas Rangers zich aldoor te ergeren aan het feit dat Bonnie en Clyde door het volk op handen worden gedragen: ‘Dit moet stoppen!’ roept Harrelson verontwaardigd uit, waarbij wij het enigszins jammer vinden dat deze film nooit echt vertelt waarom Bonnie en Clyde zo werden verafgood.

Dat de makers van ‘The Highwaymen’ alles in het werk stellen om de mythe van Bonnie en Clyde te doorprikken, zegt natuurlijk iets over de veranderde tijdgeest. Proefde je in ‘Bonnie and Clyde’ de vooruitstrevende drang naar vrijheid die zo typisch was voor de jaren 60, dan ademt het zóbij 2019 horende ‘The Highwaymen’ een eerder conservatief verlangen uit naar een ongerept verleden, toen alles beter weg, toen er nog orde, tucht en gezag was, en toen je nog ongestoord op de dorpel van je huis kon zitten en naar de maïsvelden turen.

De twee Rangers, die niets moeten weten van moderne afluistertechnieken en dubbelbandsystemen en zich hoe langer hoe meer opwerpen als verdedigers van the old way of life, belichamen die nostalgie: kijk maar eens hoe geërgerd ze kijken wanneer ze worden ingehaald door enkele vrolijk lachende jongeren in een sportwagen! Maar is ‘The Highwaymen’, los van al dat geneuzel, tenminste een spannende film? Wel, het probleem is dat die hele ‘Waar gaat het heen met de wereld?’-mentaliteit van die twee Texas Rangers na verloop van tijd grondig begint te vervelen.

Kevin die gehurkt in een grasveld naar een vijver zit te staren, Kevin die op de motorkap van een oldtimer gaat staan en het weidse Amerikaanse landschap in ogenschouw neemt terwijl de wind z’n das doet opwaaien: wie van dit soort plaatjes houdt, zal twee uur lang ruim aan z’n trekken komen. Costner, die de neiging heeft om alle producties waaraan hij meewerkt naar zich toe te trekken, heeft natuurlijk een langlopend patent op dit soort tergend traag opgebouwde films (‘Dances With Wolves’, ‘Open Range’), maar wij vonden ‘The Highwaymen’ toch iets té lomig. Zelfs de ultieme shootout kon onze ingedommelde paramour niet uit haar slaap wekken.