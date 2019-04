3.0 5 0

In 1961 kwam de Zweedse VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld om bij een mysterieuze vliegtuigcrash in Zambia. In ‘Cold Case Hammarskjöld’ gaat Mads Brügger op zijn eigen onnavolgbare manier op zoek naar de ware toedracht achter de crash, om terecht te komen in een kluwen van codenamen, medische experimenten en geheimzinnige schoppenazen. De revelatie dat Hammarskjölds vliegtuig werd neergehaald door een Belgische piloot zorgde hier al voor ophef, maar onze kaken vielen pas écht open bij de bekentenis van een ex-lid van een Zuid-Afrikaanse paramilitaire organisatie die dealde in aidsvirussen. Of is het de zoveelste complottheorie? Kanttekening: The New York Times heeft intussen aan het licht gebracht dat de bekentenis van die ex-huurling weleens zou kunnen berusten op stukjes informatie die de man door Brügger zélf voorafgaand aan het interview werden ingefluisterd. Het maakt de film er niet minder entertainend op.