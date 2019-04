3.0 5 0

Mogen wij u vragen om Binti te omarmen, een meisje dat, zoals ze zelf zegt, op haar YouTubekanaal wel duizend abonnees heeft, maar geen papieren. Het mooie aan deze jeugdfilm is de complexloosheid waarmee de regisseuse u meetrekt in de leefwereld van Binti (Bebel Baloji), een asielzoekster die zelfs na de zoveelste razzia haar optimisme niet verliest. Het is dan ook een tikkeltje sneu dat de cineaste die leefwereld naar het einde toe verlaat en zich iets te hard begint te focussen op de band tussen Binti’s papa (Baloji is in het echte leven de vader van Bebel) en op de dame (Joke Devynck) die hen opvangt. En het is niet omdat je een film voor de jeugd maakt, dat je van sommige figuren onvervalste boosaardige karikaturen moet maken. Maar zelfs het melodramatische slotakkoord zal niet verhinderen dat ‘Binti’ ons zal bijblijven als een fijn filmpje dat voortglijdt op het heerlijke ritme van een Congolese gitaar.