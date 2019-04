Tea With The Dames

3.0 5 0

Wat krijg je wanneer je vier bevriende Britse topactrices samenzet aan een tafeltje en hun behalve water en thee ook champagne schenkt? Het antwoord: een entertainende documentaire waarin de dames, te weten Judi Dench, Eileen Atkins, Joan Plowright en Maggie Smith, al giechelend herinneringen ophalen aan hun rijkgevulde carrières én aan hun echtgenoten. Zo vertelt Smith hoe ze tijdens een opvoering van ‘Othello’ net iets té hard op de kaken werd geslagen door Laurence Olivier, in die tijd de wederhelft van Plowright: ‘Het was de enige keer dat ik in het National Theatre sterren zag,’ voegt Smith er met een ondeugend lachje aan toe. Overigens valt het echt op hoe gedateerd en onnatuurlijk de ooit zo verheerlijkte acteerstijl van Olivier vandaag overkomt. Maar goed, het is uiteraard zoals de dames zeggen: elke generatie vormt een eigen definitie van wat goed acteren is. Een gezellig filmpje, te bekijken met een kopje thee en een haardvuur erbij.