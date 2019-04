Hoort u door uw open raam dat luide gebonk in de verte? Dat is uw dienaar, die net als miljoenen andere zielen met zwaar bonkend hart zit te wachten op de ultieme clash tussen Thanos en de Avengers in ‘Avengers: Endgame’.

2.0 5 0

In afwachting van het Eindspel Der Eindspellen komt er eerst nog een rare snuiter uit het DC Extended Universe de zalen binnenkletteren, te weten Shazam, een in 1939 door C.C. Beck en Bill Parker bedachte spandexdrager die in het DC-universum ook bekendstaat onder de naam – en nu wordt het even verwarrend - Captain Marvel.

Voor aanvang hoopten wij op z’n minst op een lichtvoetig tussendoortje, maar eerlijk gezegd: zo vlak na de avonturen van Carol Danvers en Nick Fury in ‘Captain Marvel’, en luttele weken vóór het losbreken van ‘Endgame’, was deze véél te lang uitgerokken origin story over een tiener (Asher Angel) die bij het uitroepen van ‘Shazam!’ transformeert in een superheld (Zachary Levi) er wat ons betreft nét even te veel aan.

De komieke verschijning van Shazam, die met zijn witte kapmantel, zijn gouden riem en zijn iets te groot uitgevallen polsbanden eigenlijk meer doet denken aan de excentrieke pianist Liberace dan aan Superman, maakt onmiddellijk duidelijk dat ‘Shazam!’ de kaart van de humor zal trekken. In de geinigste scène vinden Shazam en z’n sidekick Freddy Freeman er tijdens hun zoektocht naar een geschikt hoofdkwartier niets beters op dan een vastgoedkantoor binnen te stappen: kostelijk, maar misschien hadden ze ook eens op immoweb.be moeten kijken.

En zo vormt ‘Shazam!’ na het malloterige ‘Aquaman’ een nieuw bewijs dat het DC Extended Universe verder en verder begint af te drijven van de loden ernst van het door Zack Snyder gesuperviseerde ‘Man of Steel’ en ‘Batman v Superman’. Alleen hebben we de laatste jaren al zóveel met de conventies dollende superheldenfilms gezien (‘Kickass’, ‘Deadpool’, ‘The LEGO Batman Movie’) dat die metahumoristische aanpak wat aan effect begint te verliezen. Het valt ook op dat de makers met handen en voeten waren gebonden aan de gezinsvriendelijke PG 13-rating, waardoor ‘Shazam!’ op het vlak van schunnige humor nooit zo ver kan gaan als bijvoorbeeld ‘Deadpool’. Shazam in de stripteaseclub: het had een grappige sketch kunnen opleveren, maar doordat de makers vanwege die PG-13-rating geen blote lichaamsdelen mogen laten schudden, krijgt u alleen maar te zien hoe onze vrienden de tietenclub pijlsnel uitrennen: de zwijnjak in ons was danig teleurgesteld.

In het laatste halfuur laten de makers de scherts trouwens helemaal varen en is het naar goede gewoonte tijd voor een geesteloze homp luidruchtige actie. Digitale demonen vliegen rond (geeuw), de bliksems schieten alle kanten uit (gaap), en wat zouden we eens eten vanavond?