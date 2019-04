3.5 5 0

Wat een fijne verrassing, deze animatiefilm over een victoriaanse ontdekkingsreiziger die op zoek gaat naar de ontbrekende schakel tussen aap en mens. En toch ook géén verrassing, want van de tovenaars van Laika zijn we het gewend dat ze ons het ene stop-motiontoppertje na het andere cadeau doen (‘Coraline’, ‘Kubo and the Two Strings’). Die ontdekkingsreiziger, Sir Lionel, is een onmetelijk geinige figuur: zelfs als hij in een roeibootje een duel aangaat met het monster van Loch Ness, neemt hij de tijd om flegmatiek van een kopje thee te nippen. Mr. Link, de ontbrekende schakel, gedraagt zich een beetje als Lambik: wanneer Lionel hem vraagt om een kasteelmuur te beklimmen (‘Gooi dit touw naar boven en trek je omhoog!’), smijt hij domweg het héle touw over de muur. Dient het nog gezegd dat de gloriedronken avonturier en de sympathieke aapmens gaandeweg onafscheidelijke vrienden worden, en dat ‘Missing Link’ zich aldus ontpopt tot een prachtige buddy movie?