2.5 5 0

Zoals de superhelden nooit meer zullen weggaan, zo vallen ook de blaffende mormels niet van het scherm weg te slaan: denk maar aan Lassie, Benji, Bolt, Beethoven en natuurlijk aan de rekels van het onnavolgbare ‘PAW Patrol’ (wij denken nu even níét aan die verwenste hellehond die ooit zijn tanden in onze voorarm zette, een uur lang niet wilde lossen en ons met een knoert van een trauma opzadelde). Zal Rex, de lievelingskeffer van de Britse koningin die door toedoen van een verraderlijke soortgenoot in een asiel verzeilt, even beroemd worden als bovenvermelde viervoeters? Met ‘The Queen’s Corgi’ doet de Brusselse animatiestudio nWave na ‘Samy’ en ‘Fly Me to The Moon’ in ieder geval opnieuw een gooi naar klinkend internationaal succes. Het zwakke scenario en de stuitend flauwe witzen (die Donald Trump-karikatuur!) deden ons af en toe vervaarlijk grommen, maar de minder kritische jonggeborenen onder u zullen aan ‘Corgi’ wellicht een smakelijke brok hebben.