3.5 5 0

Een vel zo rood als het hellevuur, een bakkes waar zelfs Wolverine voor zou terugdeinzen, een rechtervuist als een ertspletter, een rug zo behaard als een mensaap en ogen (en nu citeren wij even de feeks Baba Yaga, die in deze film voor één van de meest sinistere momenten zorgt) zo geel als pis: opgaan in de menigte is voor deze door striptekenaar Mike Mignola bedachte superheld met de afgevijlde horens geen optie. In deze reboot gaat de tequilazuipende Hellboy (u herkent nog nét David Harbour uit ‘Stranger Things’) in de clinch met een in stukken gehakte heks (Milla Jovovich) waarvan de resten in alle uithoeken van Engeland liggen begraven, met een Schotse varkensdemon die nog marginaler klinkt dan die focking Begbie uit ‘Trainspotting’, en met drie afzichtelijke reuzen die het merg zuigen uit de botten van iedereen die ze tegenkomen.

In Amerika werd ‘Hellboy’ neergesabeld: men vond de film ‘onsamenhangend’, ‘te gory’ en ‘sentimenteel’ en één filmcriticus zeurde zelfs over ‘het ontbreken van een cohesieve basisstructuur’. En weet u wat? Die critici hebben overschot van gelijk. Aan het verhaal valt geen touw vast te knopen, de talrijke plotgaten zijn zo diep als de krochten naar de hel, en dat van die basisstructuur klopt ook: Hellboy heeft die structuur immers beetgepakt, rondgezwierd als een centrifuge, en vervolgens met een luide grom in de r**t van één van die reuzen gestopt.

Wij zeggen: het is net die bezopen over-de-top-benadering, die uitzinnige gore, die welhaast psychotische mix tussen humor en horror, die van ‘Hellboy’ een grijnslachverwekkend psychedelisch spektakel maken. Afgehakte lichaamsdelen vliegen in het rond terwijl de bloedfonteinen vrolijk omhoog spetteren, er gebeurt iets krankzinnigs met een uitgerukt strottenhoofd, er wordt gevochten met elektrische reuzenprikkers die vijf keer krachtiger zijn dan de elektrische stoel, en er verschijnt zelfs even een nazi-jager ten tonele die luistert naar de naam ‘The Lobster’. Om Hellboy maar even te citeren: ‘Krijg nu wat!’

En hoe kun je (spoileralert!) een doorvoeld gesprek tussen een gestorven vader en zijn zoon, waarbij de vader (Ian McShane!) als een soort braakselachtige afscheiding uit het open mondwerk van een helderziend meisje hangt, nu in vredesnaam ‘sentimenteel’ vinden? Voor één keer vonden wij zelfs de grootse climax écht schrikwekkend: die grote digitale demonen die in de straten van London amok maken, zijn volgens ons afkomstig uit hetzelfde inferno waar ook Francis Bacon en Hiëronymus Bosch indertijd hun inspiratie gingen halen voor hun nachtmerrie-achtige schilderijen.

Wat we nu gaan zeggen klinkt misschien als heiligschennis, maar wij vonden deze versie zelfs amusanter dan de bewierookte ‘Hellboy’-films van Guillermo del Toro, waarin onze vriend werd vertolkt door Ron Perlman. Slotsom: indien u gehecht ben aan basisstructuren, dan blijft u maar beter thuis in uw samenhangende zetel zitten. Wie het daarentegen heeft voor totaal bedonderde varkensdemonen, mag nu al het duivelsteken maken en luidkeels ‘Krijg nu wat!’ uitroepen.