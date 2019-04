3.5 5 0

‘He’s only gone crazy once. Decided to stay.’ Zo sprak Townes Van Zandt ooit over Blaze Foley, een countryzanger die nooit succes oogstte, vaak zo dronken was dat hij zelfs z’n eigen boots niet uitgetrapt kreeg, en in 1997 werd doodgeschoten. Net als Llewyn Davis wilde Blaze (mooie rol van muzikant Ben Dickey) een legende worden, maar het was hem niet eens gegund om op te branden, laat staan te schitteren. Heel knap hoe Ethan Hawke in zijn regiedebuut met één camerabeweging de droefheid in een countrybar weet te vatten: op het podium mompelt Blaze iets in zijn microfoon, iemand nipt in het heilige licht van de tooglampen van een biertje, en wanneer de voordeur openzwaait, dien je je ogen dicht te knijpen tegen het binnenstromende daglicht. ‘Misschien is de melkweg één gigantische elpee en is je leven de naald,’ aldus Van Zandt. Alleen al voor dat ene zinnetje verdient ‘Blaze’ minstens drie fonkelende sterren.