3.0 5 0

Werkt het hoofdpersonage voor een multinational of voor een politieke partij? Heeft-ie gesjoemeld met aandelenpakketten of met Europese subsidies, en wat staat er op die geheugensticks die iedereen wil hebben? De puzzelstukken van deze Spaanse thriller over de neergang van een zakenman zijn moeilijker in elkaar te passen dan de documenten die zijn medewerkers nerveus door de papierversnipperaar jagen, maar een euvel is dat niet. De interesse van de regisseur gaat duidelijk meer uit naar de vorm, de stijl, het tempo, naar de steeds nerveuzer wordende tred waarmee de zakenman zich op het ritme van een technodreun door de stad beweegt, en naar het opvoeren van de spanning, met als hoogtepunt een zenuwslopende nachtelijke autorit. Er wordt ook gespeeld met uw inlevingsvermogen: wedden dat uw sympathie in de caféscène eerder zal uitgaan naar de sjoemelaar dan naar de jongelui die hem (terecht) uitspuwen? De anticlimax in de televisiestudio is jammer genoeg om buikpijn van te krijgen.