Benieuwd wat de gebroeders Montgolfier zouden vinden van dit waargebeurde drama over een gezin dat vanuit Oost-Duitsland naar het vrije Westen probeert te ontsnappen in een zelfgemaakte heteluchtballon. Waarschijnlijk zouden zelfs de uitvinders van dat vervoermiddel struikelen over de talrijke clichés en de simplistische vondsten, van de auto die niet wil starten tot het jongste zoontje dat zich op school laat ontvallen dat papa de hele dag aan een ballon zit te naaien – waarna de camera ostentatief inzoomt op de fronsende kleuterjuf. Tijdens de ultieme ballonvlucht kennen de gezinsleden dan weer zóveel tegenslag dat het werkelijk kluchtig wordt: het touw dat zich niet laat doorsnijden? Check! Het mes dat overboord valt? Check! De ballon die in de fik schiet? Check! Het familielid dat z’n hoofd stoot tegen de brander? Jawohl! Nu hadden we ter afronding nog iets kunnen zeggen over snel leeglopende ballonnen, maar wij laten de flauwe grapjes liever over aan andere recensenten.