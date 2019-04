Jonah Hill verbaast me hier wel, want zijn film werkt. En hij werkt best wel mooi. dus: geslaagd regiedebuut. Visueel is dit (for lack of a better word) passend, omdat het een 'correcte' sfeer oproept voor dit genre. En - dit is het mooiste aan de film - de cast is knap: leuke figuren, schone naturel in hun spel... Niet gemakkelijk om dat goed te krijgen. Een personage als 'Fuckshit' kan heel gemakkelijk banaal zijn, maar het is net schattig eigenlijk. Die Na-kel Smith speelt goed. Lucas Hedges verbaast me ook, door zijn 'range' in rollen. Hij kan dus ook een (zij het wel gefaalde) bad ass spelen. Hoofdrolspeler Sunny Suljic is ook geestig om naar te kijken - hij smijt hem wel op zijn rol. Cuteness overload wanneer hij vertelt over zijn eerste seksuele ervaring. Maar wat ik wel jammer vind is dat Hill, ondanks het feit dat dit een geslaagde film is, wel op veilig speelt. Dit is visueel zó gelijkaardig aan Kids dat ik me afvraag of Hill überhaupt een originele visuele kijk heeft op de nineties. Artistiek geslaagde film, maar een dikke nul eigenlijk voor originaliteit - een passende maar heel onoriginele stijl. Er is geen zin voor risico. Zou Hill dat zelf doorhebben? Idem voor het acteerspel: schone naturel, maar zo gelijkaardig aan wat Larry Clark al duizend keer gedaan heeft. En je slaat de nagel op de kop, Erik, wanneer je zegt dat het niks nieuws toevoegt aan dit genre. Brengt Hill hier een ode aan skaters van de nineties, of aan de films over de skaters van de nineties?