We zien ze wel vaker op hun wieltjes over het witte doek suizen: jonge skaters die met de pet achterstevoren op het hoofd worstelen met gevoelens van eenzaamheid en vervreemding (‘Kids’, ‘Paranoid Park’). Ook het regiedebuut van Jonah Hill, bekend van ‘21 Jump Street’ en ‘The Wolf of Wall Street’, speelt zich af in het intrigerende skateboarderswereldje. Zijn hoofdpersonage is Stevie, een jongen die thuis door zijn oudere broer verrot wordt geslagen en troost vindt bij enkele outcasts. Wanneer ze niet in S-vorm door de straat zoeven, hangen ze verveeld rond in de skateshop en stellen ze elkaar vragen als ‘Is het cool om zwart te zijn?’ Meer gebeurt er niet in deze iets te magere film, die uiteindelijk niets nieuws toevoegt aan het subgenre van de skatefilm. De nieuwe Gus Van Sant kunnen we Hill voorlopig niet noemen, maar hij heeft een geweldig oor voor natuurlijk klinkende dialogen en de jaren 90-soundtrack is om van te snoepen.