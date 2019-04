Ja, beste vrienden en vriendinnen, de doemsfeer van ‘Avengers: Infinity War’ viel alleen maar te vergelijken met de droefgeestigheid die we allemaal voelden nadat Gandalf in de diepten van Moria was gevallen in ‘The Fellowship of the Ring’. In het begin van ‘Avengers: Endgame’ is de toestand nog altijd even hopeloos en doodernstig: regeringen liggen plat, de New York Mets bestaan niet meer, Thanos is met de zes Infinity Stones door een portaal geglipt en verdwenen, en Thor zit met op elkaar geklemde kaken in een hoekje van het akelig lege Avengers-hoofdkwartier, razend op zichzelf omdat hij Thanos niet heeft kunnen stoppen.