2.5 5 0

In 1975 stortte de Poolse journalist Ryszard Kapuscinski zich in de gruwel van de burgeroorlog in Angola. Hij schreef er een boek over, dat nu werd omgezet in een voor volwassenen bedoelde animatiefilm. Het tekenfilmgedeelte wordt afgewisseld met nieuwsbeelden en met interviews waarin de tegenhangers van de tekenfilmpersonages terugblikken op de horror en hun ervaringen delen met de journalist. Die mix geeft ‘Another Day of Life’ enerzijds de allure van een boeiend experiment, maar anderzijds stond die aanpak ons inlevingsvermogen een beetje in de weg. Niet dat we iets tegen dansende Afrikanen hebben, maar het voelt een beetje raar en een tikkeltje overbodig om in een tekenfilm plotseling livebeelden te zien opduiken van swingende Angolese vrouwen. Achteraf heb je wel iets bijgeleerd, maar wie meeslepende films wil zien over journalisten in oorlogsgebieden, is volgens ons beter af met ‘Salvador’, ‘The Killing Fields’ of ‘The Year of Living Dangerously’.