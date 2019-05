3.5 5 0

In een wolkbreuk die welhaast Bijbels aanvoelt, rijdt het hoofdpersonage van ‘Temblores’, Pablo geheten, de oprit naar zijn luxueuze villa op. Zijn dienstmeid Rosa rent hem door de zondvloed tegemoet en vertelt hem dat zijn echtgenote Isa hem in de salon zit op te wachten – en dat ze niet alleen is. Blijkt dat Pablo’s familieleden – surprise! – in de villa zijn bijeengekomen om hem te confronteren met zijn onlangs aan het licht gekomen probleem. Zit Pablo – een kruising tussen Mel Gibson en Ruben Block – aan de drugs? Kampt hij met een Pokémonverslaving? Neen: hoewel het woord ‘homo’ pas na een halfuur valt, zitten wij hier niks te spoilen wanneer we u vertellen dat Pablo er sinds enige tijd een relatie op na houdt met een man. In het ultrakatholieke milieu waarin hij leeft, wordt dat als een zonde van apocalyptisch kaliber beschouwd: ‘Vraag hem eens of hij beseft wat hij de familie aandoet!’

In welk kalifaat speelt dit verhaal zich af? Syrië? Neen, we zitten in – Hola, mis amigos! – Guatemala, het land van de mezcal, de salsa en de tortas fritas. Onze homoseksuele medemensen worden er nog net niet van de daken gegooid, zoals onder het barbaarse regime van IS, en ze worden niet in concentratiekampen gevangengezet, zoals in Tsjetsjenië gebeurt, maar toch: de manier waarop Pablo door de katholieke gemeenschap als pedofiel wordt gebrandmerkt, heeft iets horrorachtigs. En kijk eens hoe Pablo in de villa reageert op de woede van zijn familieleden. Steekt hij een gloedvolle speech af, zoals wellicht in een Hollywoodfilm zou gebeuren? Neen, hij vlucht naar de slaapkamer en kruipt angstig weg onder de lakens – en dat is maar één van de vele scènes die aan deze fraai gefotografeerde vertelling een merkwaardig trillende kracht verlenen.

De vraag die dit helse drama voortstuwt, is: waagt Pablo de sprong naar een nieuw leven bij zijn kersverse geliefde, of kraakt hij onder de onmenselijke druk en kiest hij alsnog voor zijn gezin? Zijn echtgenote toont zich alvast inschikkelijk: zij laat zich door een vrouwelijke predikant overtuigen om binnen haar huwelijk eens iets uit te proberen wat voordien totaal niet in haar religieuze kraam paste, namelijk orale seks (één ding staat vast: mocht Pablo bij haar terugkeren, dan wacht hem een mooie toekomst, haha).

De ironie is dat Pablo’s minnaar Francisco geen vent is van het Channing Tatum-type – zo’n hunk voor wie je alles en iedereen zou laten vallen – maar een wiet rokende sjoemelaar die overal op de poef drinkt. Maar voor Pablo, gepokt en gemazeld in een milieu waar iedereen in de schaduw van het kruis met gedempte stemmen praat, vormt de wereld van Francisco, waar de mannen elkaar in luidruchtige bars bij de blote schouders grijpen, overduidelijk een verademing. Zal hij in die nieuwe wereld het geluk vinden? ‘Ze zeggen dat gay ook ‘vrolijk’ betekent, maar je vindt alleen maar lijden,’ horen we de mama van Pablo zeggen. Een droef stukje dialoog in een onverwacht sterke film.