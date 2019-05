2.5 5 0

De fans gaan ons vierkant uitlachen, maar voor ons, kinderen van de Marsupilami, vormde deze live action movie de eerste kennismaking met de Pokémon-mythologie. Bijgevolg voelden wij ons een beetje verloren in die wereld van de Greninja-sterren, clandestiene battles en genezer-Pokémons. Persoonlijk zouden wij het leuker en gedurfder hebben gevonden als ze van het Pokémon-gegeven geen overdonderende actiefilm hadden gemaakt, maar een schunnige R-rated-komedie, met Pikachu die loopt te zuipen en te ketteren en de dames onbeschaamd in de billen knijpt. Deze keer houdt de zwijnjak in Ryan Reynolds – die zijn stembanden aan Pikachu leent – zich koest en komt de nochtans niet voor grove taal terugdeinzende acteur (‘Deadpool’) niet verder dan één ‘Ruik eens aan mijn vinger’-grapje. Maar iets vertelt ons dat de kids zullen smullen, en zelfs wij vonden dat gele wezentje uiteindelijk zó sympathiek dat we er ook eentje willen. Pika-pika!