Een vrouw rent in allerijl weg van haar kraambed, haar zuigeling achterlatend. Bloedend rept ze zich naar een loods, waar – in één van de krankzinnigste scènes ooit – enkele arbeidsters met gele rubberen handschoenen als gekken kippen staan te pluimen, al lijkt het er meer op dat ze de vogels met oorverdovend luide meppen staan af te ranselen tot er geen pluimpje meer op hun vel staat. Welkom in de hel van Ayka, een puur op overleven gerichte immigrante uit Kazachstan die in het door een sneeuwstorm geteisterde Moskou op zoek is naar geld om een schuld af te betalen. ‘Rosetta’ en ‘Son of Saul’ zijn niet ver weg: net zoals de broers Dardenne en László Nemes brengt regisseur Sergei Dvortsevoy de hellevaart van zijn hoofdpersonage in beeld met de koortsigheid van een felle griepuitbraak. En net zoals bij Rosetta en Saul neemt de zoektocht van Ayka gaandeweg de verschroeiende allure aan van een dieptragische odyssee.