2.0 5 0

Daniel Auteuil die in drama’s als ‘Un coeur en hiver’ en ‘Quelques jours avec moi’ in een regenjas met hoge kraag (zijn schild tegen de buitenwereld) door de straten doolt: prachtig. Maar wanneer de Franse veteraan nadrukkelijk enige scherts in zijn vertolking probeert te leggen, zoals in ‘Qui m’aime me suive!’, bekruipt ons een gevoel waar we in de bioscoopzaal écht geen last van willen hebben: plaatsvervangende gêne. Maar laten we niet té streng wezen voor dit licht komisch bedoelde drama, waarin Auteuil een knorpot vertolkt die alle moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Rijkelijk met eau de cologne besprenkelde bourgeoisdames die van dat soort cinema genieten als van een slokje likeur, zullen ongetwijfeld de slappe lach krijgen van scènes zoals die waarin Daniel niet in de gaten heeft dat zijn echtgenote achter zijn rug het huis van haar minnaar verlaat met de beha in de hand. Maar geef ons maar de kraag.