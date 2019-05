4.0 5 0

De bomkrater die ‘Son of Saul’ – niet alleen een infernale trip die u recht naar de gaskamers in Auschwitz mokerde, maar ook een overrompelend filmisch meesterstuk – vier jaar geleden in onze ziel achterliet, is nog steeds zichtbaar. En in zijn tweede langspeler ‘Sunset’ gaat regisseur László Nemes gewoon door op zijn geweldige elan. Deze keer stuwt hij u naar het jaar 1913, toen Europa afdenderde op de Eerste Wereldoorlog. Samen met Írisz, een jongedame die naar haar geboortestad Boedapest is teruggekeerd, ijlen we door de straten van de bruisende metropool, waar ondanks het onwrikbare geloof in de vooruitgang iets raars in de lucht hangt. Een duistere dreiging, een apocalyps die op het punt staat om uit te barsten, alsof u samen met Írisz verstrikt zit in een ongrijpbare nachtmerrie waaruit u niet wakker kunt worden (gelukkig betreft het een schitterend in beeld gezette nachtmerrie!). Wat een mysterieuze film, wat een intense kijkervaring, wat een grandioze rasfilmer.