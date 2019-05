3.0 5 0

Een stelletje volgetatoeëerde skinheads die met gestrekte armpjes luidkeels ‘Fuck the Jews!’ brullen: even denk je dat je in het vervolg op ‘American History X’ bent beland, maar vervolgens valt er waanzinnig hard te lachen met de openingsscène van ‘Long Shot’. Daarin maken we kennis met fuckthejews82 alias Fred Flarsky (Seth Rogen), een undercoverjournalist die na zijn mislukte infiltratie in de White Power-beweging als speechschrijver aan de slag gaat voor de minister van Buitenlandse Zaken (Charlize Theron). En uiteraard bloeit er in deze erg eigentijds aanvoelende romcom iets moois tussen de journalist die het opneemt voor het klimaat en de politica die, nu ze een gooi doet naar het presidentschap en aan haar elegantiescore moet denken, op recepties niet langer aan spiesjes durft te kluiven. Minpunt: voor elke geslaagde witz (‘O, een blote rug! Had ik niet verwacht!’) passeert er wel een gag (Rogen in traditionele Zwitserse outfit!) die de fun weer halvelings de kop indrukt.