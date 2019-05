3.5 5 0

Met een lederen hoed op de kruin waadt de eenzame schaapherder door de grondnevel, gevolgd door zijn kudde en door de herdershond die de schapen in het gareel moet houden. De gouden gloed van de zonsopgang versterkt de indruk dat we zitten te kijken naar een romantische hommage aan het rustieke leven in de natuur, maar algauw komt de wrangheid binnenkletteren. Het schaapherdersbedrijf van Stijn zit in slechte papieren, zijn eeuwenoude beroep is met uitsterven bedreigd. Het geld ontbreekt om de kuddes te onderhouden, de kosten swingen de pan uit, en in de achtergrond horen we het gebulder van de graafmachines die het oeroude heidelandschap onherroepelijk vervormen. In één van de treurigste fragmenten wordt Stijn door de flikken gesommeerd om de keutels te komen oprapen die zijn schapen op het trottoir voor een ijssalon hebben gedeponeerd. Zonder gemekker: ga kijken naar dit prachtig gefilmde, elegische portret van een man die gedoemd is om uit het landschap te verdwijnen.