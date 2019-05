4.0 5 0

Kent u dat gevoel wanneer de wagentjes van de rollercoaster na een krankzinnige opeenvolging van loopings eindelijk tot stilstand komen en u zich half groggy, half high van de adrenaline zit af te vragen: what the fuck heb ik zonet meegemaakt? Voilà, met dát gevoel wankelden wij weg van het ruimschoots de verwachtingen overtreffende ‘John Wick: Chapter 3 – Parabellum’. De kicks vallen niet te tellen in dit sluitstuk van de franchise, met als absoluut hoogtepunt het uitzinnige messengevecht tegen de Aziatische boefjes die onder het roepen van ‘Tsuh! Tsuh! Tsuh!’ maar blíjven tevoorschijn komen. De choreografieën behoren tot de beste, de gestroomlijndste en de opwindendste die we ooit hebben gezien, maar het plezier zit ’m evengoed in de geinige details: van de knipoog naar Eli Wallach in ‘The Good, The Bad and the Ugly’ tot Wick die na een alweer spectaculair duel in een bibliotheek zijn als moordwapen gebezigde boek weer netjes in het rek schuift. Tsuh!