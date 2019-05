2.5 5 0

‘Vox Lux’ handelt over de opkomst en de ondergang van een popvedette, maar de merkwaardige titel maakt meteen duidelijk dat u géén stereotiep melodrama hoeft te verwachten. De ironische voice-over van Willem Dafoe – ‘At least she wrote her own lyrics’ – en de terneerdrukkende toon duwen ‘Vox Lux’ veeleer in de richting van een duistere satire op de entertainmentindustrie, een wereld waarin een kunstwerk van Michelangelo dankzij de opheffing van het hokjesdenken evenveel waarde wordt toegedicht als pakweg een song van Sam Smith. Wanneer de rol van de oudere, tot een kreng verworden Celeste halverwege wordt overgenomen door Portman, begint de plot evenwel ten prooi te vallen aan de dramatische clichés die regisseur Brady Corbet in de eerste helft nog zo mooi wist te ontwijken. We kunnen niet beweren dat we het een pretje vonden om twee uur lang te vertoeven in het gezelschap van Celeste, maar dat Corbet talent heeft, staat buiten kijf.