Ook de Franse veteraan André Téchiné voelde zich blijkbaar geroepen om zijn licht te laten schijnen op moslimextremisme. Catherine Deneuve vertolkt een dame van wie de geradicaliseerde kleinzoon een vertrek naar Syrië voorbereidt, al weten we niet helemaal zeker of wat Deneuve hier laat zien nog wel ‘vertolken’ kan worden genoemd. Of de scène nu vraagt om ongerustheid, verbazing of opluchting: haar snoetje blijft onveranderlijk in dezelfde strakke plooi liggen. Als het de bedoeling was van de kleinzoon om zijn motieven voor de buitenwereld verborgen te houden, is hij er overigens snel aan voor de moeite: zo luistert hij op de trein via zijn laptop naar het gezwam van een prediker – zonder oortjes, zodat de hele trein kan meeluisteren! Wie deze week naar ‘L’Adieu à la Nuit’ én ‘Le jeune Ahmed’ gaat kijken, ziet het verschil tussen een lege huls van een volgevreten bourgeoisfilmer en een voltreffer van twee in topvorm verkerende vernuftelingen.