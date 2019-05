4.0 5 0

Wat een heerlijke musical is ‘Rocketman’ geworden! En wat een gouden zet was het om het leven van Elton John niet in het format van de traditionele biopic te gieten, maar in een licht surreële crowdpleaser waarin de zanger tijdens zijn eerste grote concert zelfs létterlijk begint te leviteren – en reken maar dat u zult meezweven. De prachtige droomscène waarin de kleine Elton met zijn zaklamp een orkest dirigeert had van Jaco Van Dormael kunnen zijn, maar ook de geest van Dennis Potter (‘The Singing Detective’, ‘Lipstick On Your Collar’) is voelbaar. Mooi is ook dat deze film de seksuele geaardheid van de hoofdfiguur niet krampachtig probeert te verstoppen (zoals in ‘Bohemian Rhapsody’), maar net omarmt: zo zien we de geweldige Taron Egerton zelfs kussen met de acteur die in ‘Game of Thrones’ de rol van Robb Stark vertolkte! Begeef u naar de (hopelijk) nokvolle bioscoopzaal, wieg uw heupen uit de kommen, en geniet van het uiteenspattende vuurwerk!