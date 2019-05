3.0 5 0

Over sommige moslimfundamentalisten hoor je weleens zeggen dat ze razendsnel radicaliseren. Maar wat te denken van de jonge hoofdfiguren uit ‘La terra dell’abbastanza’? Het ene moment dromen Manolo en Mirko van een beter loon dan de 30 euro die ze zonet hebben verdiend met het leveren van pizza’s, het volgende moment staan ze in opdracht van de lokale maffiabaas hun revolvers leeg te schieten op een Marokkaanse crimineel. Van pizzakoerier tot huurmoordenaar: in de buitenwijken van Rome gebeurt het met een snelheid die hallucinant mag worden genoemd. En wat hun carrièrezet extra wrang laat smaken, is dat Mirko’s vader de nieuwe bijverdienste van zijn zoon ‘een meevaller’ noemt. Dit is géén swingend misdaaddrama à la ‘Goodfellas’, maar een volstrekt onglamoureus drama waarin de cineasten – soms iets te nadrukkelijk – de koudmakende zieligheid van het maffiabestaan zitten te benadrukken.