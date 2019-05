2.0 5 0

Deze liveactionremake van de Disney-klassieker uit 1992 geeft u straatrovers, prinsessen én een grappige Will Smith als de djinn, maar wat we níét hebben gevoeld is datgene waar we het hardst op hoopten: magie. Wrijfwrijf, als wij over een wonderlamp zouden beschikken, dan zouden wij wensen dat men de regie van deze productie had toevertrouwd aan iemand die tenminste een béétje affiniteit heeft met de sprookjeswereld van Aladdin, en níét aan Guy Ritchie. A propos: toen Ritchie in het scenario het zinnetje ‘de maan schijnt boven de minaret’ zag staan, dienden ze hem uit te leggen dat een minaret een toren is die op een moskee staat, en géén machinegeweer. Zelfs de aanblik van die plastieken fakir die in het sprookjespark van de Efteling de godganse dag op zijn vliegende tapijt via een duidelijk zichtbare draad onverstoorbaar van links naar rechts zweeft en weer terug, ademt meer sprookjesachtige charme uit dan deze sof.