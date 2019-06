3.0 5 0

Als u in het begin van een film een revolver in een lade ziet liggen, dan kunt u er donder op zeggen dat die revolver later in het verhaal zal worden afgevuurd: zo luidt één van de meest onverwoestbare wetten van de cinema.

In de aardige horrorfilm ‘Ma’ ziet u een geinige variant op die regel: op het moment dat we de dierenartsassistente Sue Ann (de geweldige Octavia Spencer) tegen een jongedame ‘Mooie tanden!’ horen zeggen, wéét je gewoon dat er vroeg of laat iets gruwelijks met het bewuste mondwerk zal gebeuren – en ja hoor! In het begin laat Sue Ann zich kennen als een lief besje dat de buurtjongeren uitnodigt om in haar kelder bierpong te komen spelen, maar hoe meer ze zich ontpopt als een helleveeg, hoe bloederiger de feestelijkheden worden. Overigens had de finale wat ons betreft een stuk ziekelijker gemogen. Het moet zijn dat we een moedercomplex hebben.