3.5 5 0

Deze moderne film noir voert u mee naar Singapore, een metropool die lijkt te bestaan uit uitgestrekte bouwwerven, troosteloze havendokken en traphallen die baden in rood neonlicht. In dat onwezenlijk aandoende landschap gaat een aan slapeloosheid lijdende politie-inspecteur op zoek naar een arbeider die in rook is opgegaan.

Regisseur Siew Hua Yeo vangt zijn personages graag in het blauwige licht van een aquarium waarin koraalrode vissen rondzwemmen. De aanzwellende synths, de industriële soundscapes en de gezichten van de hoofdpersonages, in wier ogen je vooral eenzaamheid en wanhoop leest, voegen zich samen tot een bevreemdende langspeler die u op de beste momenten onderdompelt in de licht vertraagde realiteit van een droom. Het zou ons niet verbazen mocht ook Gaff, de inspecteur met het sikje uit ‘Blade Runner’, zich ergens in deze merkwaardige stad ophouden.