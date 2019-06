Neen, dit is géén biopic over Greta Thunberg.

3.0 5 0

Geen idee wat er precies met de tijdgeest aan de hand was, maar in de jaren 80 en 90 verschenen er opvallend veel thrillers over krankzinnige feeksen die hun ziekelijke obsessies met de nodige moorddadige hysterie botvieren op brave huismoeders en hardwerkende vaders: ‘Fatal Attraction’, ‘Basic Instinct’, ‘The Hand That Rocks the Cradle’, ‘Single White Female’. Met ‘Greta’ brengt Neil Jordan dit heerlijke B-filmgenre met zichtbaar plezier en efficiënte vakkundigheid weer tot leven.

Dé attractie van deze thriller heet Isabelle Huppert: de Franse diva is enorm genietbaar als de aandachtszieke gekkin die als kauwgom aan haar slachtoffers blijft kleven en – tijdens de werkelijk hilarische finale – al pirouetterend kogels weet te ontwijken. We hebben ons geamuseerd, maar van de bijna 70-jarige maker van prachtfilms als ‘Mona Lisa’, ‘The Crying Game’ en ‘Breakfast on Pluto’ hadden we misschien toch iets méér verwacht dan een al bij al vrij ordinaire thriller over een bitch uit de hel.