2.5 5 0

Deze documentaire doet het relaas van twee dappere Amerikaanse echtelieden die in Californië met de hulp van crowdfunding een bioboerderij uit de grond stampen. Hoewel de vraag ‘Hebben de investeerders hun geld ooit teruggezien?’ onbeantwoord blijft, is het prachtig om te zien hoe het koppel er ondanks een hoop tegenslagen – droogte, bosbranden, coyotes die de kippen komen opvreten – door de jaren heen in slaagt om die dorre lap Californische grond om te toveren in een bucolisch ecosysteem waar slangen, kippen en slakken in een welhaast idyllische harmonie samenleven.

Maar eerlijk gezegd: na het zoveelste beeld van Emma het varken en na het zoveelste door kleffe muziek ondersteunde droneshot van die bloeiende akkers begonnen wij hartstochtelijk te verlangen naar door het heelal flitsende ruimteschepen, naar de wisselwerking tussen Mel Gibson en Vince Vaughn in ‘Dragged Across Concrete’, en naar de vingerknip van Thanos. En – de veggies onder u zullen ons rauw lusten – naar een varkenskoteletje in mosterdsaus.