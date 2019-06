'Queen of Hearts': Seks met uw stiefzoon: slecht idee

Het Deense drama ‘Queen of Hearts’ trekt u binnen in de zielenroerselen van Anne, een advocate die gevangenzit in een ijzig huwelijk.

3.0 5 0

Kijk: wanneer een vrouw tijdens een etentje ostentatief rechtstaat, naar de muziekinstallatie schrijdt en ‘Tainted Love’ opzet, en wanneer ze vervolgens voor zichzelf een glas sterkedrank uitschenkt en met een minachtende blik naar haar echtgenoot kijkt, dan wéét je dat die dame met innerlijke demonen worstelt.

Wanneer Anne (goede rol van de Deense Dogma 95-oudgediende Trine Dyrholm) een seksrelatie begint met haar stiefzoon, verandert ‘Queen of Hearts’ heel even in een lekkere trashy thriller, stomende seks en toenemende paranoia – Waarom kijkt die vriendin zo raar naar Anne? Vermoedt ze iets!? – inbegrepen. Maar over het geheel genomen is het toch veeleer de beruchte en onafwendbare Scandinavische somberte die je binnen de strak gecomponeerde beeldkaders op de schouders van de personages voelt drukken. Zelfs wanneer er wordt gekust, verschijnen er ijsbloemen op de ramen.