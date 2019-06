3.0 5 0

Is dat lieve oude besje (Judi Dench) dat in haar voortuintje een boom staat te snoeien werkelijk een landverraadster die in de jaren 50 spionneerde voor de Sovjet-Unie? Het op feiten gebaseerde Britse drama ‘Red Joan’ vertelt er u alles over, en doet dat op een manier die zó conventioneel is dat het bijna grappig wordt. Wanneer een politie-inspecteur het besje tijdens een verhoor toebijt dat ‘Er een dossier bestaat over u, dat begint in 1938, toen u naar Cambridge University ging!’, krijgt u als bij toverslag een flashback naar de jonge Joan die met een cursus onder de arm naar de bewuste unief stapt.

En toch wist het verhaal ons op te slorpen. Tijdens de spannende scène waarin Joan tijdens een politie-inval haar spionageapparatuur snelsnel in een maandverband tracht te verstoppen, vergaten we zelfs te geeuwen. Een oerklassiek doch gezellig filmpje, te bekijken met een kopje thee en een schoteltje gebakken crumpets binnen handbereik.