Terwijl we in de achtergrond feestgedruis horen, richt de camera zich op een meisje in een spectaculaire outfit: een kroon die koning Filip zou doen verbleken, oorbellen waar een papegaai kan gaan aanhangen, een decolleté waarin men een twaalfdelige encyclopedie kan verbergen. Maak kennis met Carmen, een Roma-zigeunerin die haar verloving viert. ‘Als je er zo al uitziet op je verlovingsfeest,’ zo roept de toekomstige schoonvader, ‘dan kijk ik uit naar je bruiloft!’

Klein obstakel: er bloeit iets moois op tussen Carmen en Lola, een 16-jarig meisje dat droomt van een toekomst buiten haar nogal verstikkende Roma-gemeenschap. Onder het oppervlak sudderen een heleboel boeiende thema’s, zoals de clash tussen de rebelsheid van de jeugd en de oerconservatieve opvattingen van de ouderen. En ja, de film is zo saai als de vorige zin laat vermoeden. We voelden sympathie voor de meisjes, maar de bloedeloze manier waarop de makers het verhaaltje afhaspelen, verdient allesbehalve een kroon.