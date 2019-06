Pixar flikt het weer met 'Toy Story 4'

4.0 5 0

Woody! Buzz! Blij jullie terug te zien, jongens. Ja, het is waar dat bijna alle ‘Toy Story’-films op hetzelfde plotmechaniekje drijven: er duikt een nieuw speeltje op, iemand raakt afgesneden van zijn vrienden, de andere speeltjes zetten een zoektocht op touw en op het einde roept iemand ‘To infinity and beyond!’ Het nieuwe speeltje, Forky, is evenwel een fantastische aanwinst, en wat een plezier is het toch weer om samen met onze vrienden on the road te gaan.

Vaststelling: vergeleken met de ongelofelijke visuele rijkdom van nummertje vier, lijkt de allereerste film uit 1995 wel op een prehistorische rotstekening. Zoals vaak bij Pixar zit het grootste plezier ’m in de details: zo moesten wij het hardst lachen met dat mechanische ratelgeluidje van de stuntmotorrijder. O, ja: toen wij tijdens de partyscène een vintage Obi-Wanpoppetje met z’n blauwe lichtsabeltje zagen tekeergaan, werd het ons heel even te machtig. Ach, waar is onze eigen Obi-Wan naartoe?