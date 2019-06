3.5 5 0

Jim Levenstein (Jason Biggs) die in ‘American Pie’ z’n leuter in een versgebakken taart duwt, die vier gasten die in ‘Project X’ een feestje uit de hand laten lopen, die twee knullen die de ranzigheden niet schuwen in het geweldige ‘Superbad’: in Amerikaanse high school movies zijn het meestal de jongens die het patent hebben op het uithalen van gore uitzinnigheden. Tot nu!

Maak kennis met Amy en Molly, twee brave seuten die op de allerlaatste dag van hun middelbareschoolcarrière beslissen om all the way te gaan. Eén en ander leidt tot een memorabele scène waarin de meiden op de achterbank van een auto op hun iPad een lesbische pornofilm opzetten, waarna zich een tafereel ontvouwt dat zelfs Jim Levenstein het schaamrood op de wangen zou bezorgen. En u een lachkramp van hier tot in Tokio zal bezorgen. Eén ding staat vast: het genre van de high school movie heeft er een zalige classic bij!