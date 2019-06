'Yesterday' van Danny Boyle: de soundtrack is beter dan de film

3.0 5 0

Het strafste aan ‘Yesterday’ is dat de makers de ‘Twilight Zone’-achtige beginsituatie – een singer-songwriter wordt wakker in een parallelle dimensie en beseft dat hij de enige is die zich de songs van The Beatles kan herinneren – perfect aannemelijk weten te maken. Met dank aan Lily James, die precies het juiste verbaasde gezicht opzet wanneer Himesh Patel zijn gitaar vastpakt en ‘Yesterday’ zingt (‘Wanneer heb je dat geschreven?!’).

Meteen daarna slaat ‘Yesterday’ de richting in van de ultraconventionele romcom, waarbij het ons lichtjes teleurstelde dat scenarist Richard Curtis zijn toevlucht neemt tot – u zult het zien – de twee meest verschaalde clichés uit de filmgeschiedenis. Gelukkig is er altijd de muziek: telkens als er een song losbarst, is het alsof je een shot puur geluk krijgt toegediend. En wie weet! Misschien worden wij morgen wakker in een wereld zonder ‘Star Wars’ en zijn wij de enigen die de scenario’s uit het hoofd kennen. Ons fortuin is gemaakt!