Three Identical Strangers

3.0 5 0

Komt dat tegen! Als Bobby Shafran in 1980 naar de universiteit trekt, ontdekt hij tot zijn verbijstering dat er op de campus een identieke tweelingbroer rondloopt van wie zelfs zijn adoptieouders het bestaan niet vermoedden. Een onwaarschijnlijk verhaal dat nog straffer wordt wanneer Bobby en Eddy tot de vaststelling komen dat er elders in de VS nog een dérde identieke broer rondloopt, David.

Het lijkt wel een bovennatuurlijke zaak voor ‘The X-Files’ – in onze verbeelding zien we al hoe Mulder en Scully met omhoog wapperende mantels komen aanrennen – maar in realiteit maakten Bobby, Eddy en David zonder het zelf te beseffen deel uit van een sociaal experiment waarbij tientallen Amerikaanse tweelingen en drielingen jarenlang werden gebruikt als laboratoriumratten. Vormelijk minpuntje: hoe tragischer de levensloop van de herenigde broers er begint uit te zien, hoe luider de strijkers op de geluidsband weerklinken. Niettemin: een aangrijpende docu die aantoont dat jezelf tegenkomen ernstige gevolgen kan hebben.