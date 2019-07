Annabelle Comes Home

2.0 5 0

Er zijn nog geen vijf minuten verstreken, of we hebben al de geest van een verongelukt meisje gezien, enkele tientallen zombies, én een onverklaarbaar van de weg afwijkende truck die rakelings langs de van ‘The Conjuring’ gekende demonoloog Ed Warren (Patrick Wilson) zoeft. ‘Het is de pop!’ horen we Lorraine Warren (Vera Farmiga) uitroepen, doelend op Annabelle die roerloos op de achterbank van de auto zit. ‘De pop is een baken voor andere geesten!’

Vraag: hoe komt het toch dat het altijd maar weer de bóósaardige geesten zijn die door Annabelle worden aangetrokken, en nooit eens, pakweg, de geesten van Mahatma Gandhi, Moeder Teresa, of Nelson Mandela? Soit. In wat volgt komen de duivelse artefacten die de Warrens de voorbije jaren hebben verzameld, zoals de moordende bruid en de bezeten samoerai, één voor één tot leven, wat aanleiding geeft tot een nogal ongeïnspireerde aaneenrijging van boe!-effecten. De obligaat gillende tienermeisjes krijgt u er gratis bij.