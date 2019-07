3.0 5 0

Tot nu toe kenden wij David Yarovesky vooral als de regisseur van die hilarische videoclip bij het door David Hasselhof gezongen disconummer ‘Guardians Inferno’ uit ‘Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 2’. Nu kennen we hem ook van ‘Brightburn’, een geslaagde (maar nét geen awesome!) mix tussen superheldenprent en horrorfilm. Tijdens een interview vertelde Yarovesky ons dat hij in zijn inderdaad verrassend bloedige, R-rated film iets van de gewelddadige horror uit genreklassiekers als ‘Hellraiser’, ‘Halloween’ en ‘A Nightmare on Elm Street’ wilde terugbrengen.

En dus wendt de camera zich níét af wanneer een dame al kreunend een glassplinter uit haar eigen oogbal staat te trekken – en dat die dame nu en dan extra dient te wrikken, maakt het Brrrr!-effect natuurlijk alleen maar groter. Voor het overige vonden wij het tamelijk cool om gruwelijke sterfgevallen naadloos afgewisseld te zien met vintage superheldenstuff, zoals iemand die fluks door het zwerk klieft. Zonder ijzeren pak nog wel!