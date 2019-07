1.5 5 0

Een luchthavenarbeider die vriendschap sluit met een kankerpatiënte met de naam Skye? Hola, hier hangt symboliek in de lucht! Het verhaal van ‘Then Came You’ zweemt naar dat van ‘The Fault in Our Stars’, maar in díé film, hoe melig ook, waren tenminste de trillingen voelbaar van oprechte emoties. ‘Then Came You’ daarentegen is een vormloze brij van klef sentiment. Zo kunnen de hoofdpersonages letterlijk geen poot verzetten of er begint een popsong die uitspelt hoe u zich moet voelen.

Voorbeeld: nadat Calvin van een dokter te horen heeft gekregen dat hij een hypochonder is die zich alleen maar inbeeldt dat hij kanker heeft, mag er een zeemzoeterig liedje losbarsten met lyrics als ‘This is only make-believe’ en ‘Getting lost in your own mind’. Waarom in zo’n situatie niet eens kiezen voor ‘’k Voel me goed!’ van Johan Verminnen? En wat het acteerwerk van Maisie Williams betreft, beter bekend als Arya Stark: The Many-Faced God zucht eens diep.