3.0 5 0

‘Teen Spirit’ vormt een mooi bewijs van de aloude stelregel dat het er in de cinema niet zozeer om gaat wélk verhaal je vertelt, maar wel hóé je het vertelt. Anders gezegd: in de handen van een begaafd cineast kan zelfs de verfilming van een IKEA-brochure de allure krijgen van een elektriserend kijkstuk. Max Minghella, zoon van wijlen Anthony Minghella (‘The English Patient’, ‘The Talented Mr. Ripley’) schildert in zijn regiedebuut het portret van een introvert zangeresje (Elle Fanning) dat deelneemt aan een nationale zangwedstrijd.

En alsof die pitch nog niet belegen genoeg ruikt, krijgt u er elk denkbaar cliché gratis bij: de korzelige mama, de excentrieke zangcoach, de eerste aarzelende auditie, de trip naar de grootstad, de immer op de smartphone tokkelende manager, de dreigende afgang. Maar zie: dankzij de bijzonder fraaie, welhaast dromerige fotografie en de uitstekend gebruikte soundtrack zit je tóch weer met hart en ziel te duimen voor dat meisje. Meevaller!