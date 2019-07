2.0 5 0

Jade gaat door een diep dal: sinds haar klootzak van een echtgenoot haar trakteerde op een karafje bijtend zuur, wordt haar aangezicht ontsierd door een onherstelbare laag littekenweefsel. En alsof haar speciale gezichtsmasker haar nog niet genoeg ellende bezorgt, gooien de scenaristen haar nog een reeks extra tegenslagen voor de voeten, van pesterijen op het werk tot een bizar sekscam-incident op de slaapkamer.

Nu is het voor een cineast niet altijd nodig om uit te pakken met een avontuurlijke beeldvoering – we hebben Ken Loach nog nooit op een machtig beeldkader kunnen betrappen – maar in dit geval had het misschien kunnen helpen om de ‘Met genoeg veerkracht kan een mens elk trauma verwerken!’-boodschap die ‘Dirty God’ u wil meegeven, een beetje opwindender te maken. Een pluim wel voor debuterend hoofdactrice Vicky Knight, die in haar jeugd zelf het slachtoffer werd van een brand in een pub en zich niet schroomt om haar verminkingen te laten zien.