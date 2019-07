2.0 5 0

U weet vast nog dat ‘Billy Elliot’ het verhaal vertelde van een jongen die dik tegen de zin van zijn vader naar de balletschool wilde. In ‘Yuli’ doet zich de omgekeerde situatie voor: hier is het de jongen die van oordeel is dat hij zijn leven aan de danskunst vergooit, en stelt de vader net alles in het werk om zijn begaafde zoon naar de balletacademie te sturen – ook al omdat de maaltijden daar gratis zijn. Die zoon is trouwens niemand minder dan Carlos Acosta, een Cubaan die na zijn onwillige start uitgroeide tot één van de beste mannelijke balletdansers aller tijden. Paul Laverty, de vaste scenarist van Ken Loach, doet zijn best om uit Acosta’s levensloop zoveel mogelijk drama te puren, maar echt boeiend wil ‘Yuli’ nooit worden. Dat het Acosta zélf is die we in het heden op zijn leven zien terugblikken, doet het geheel naar onze smaak ook iets te veel ruiken naar een egotrip.