Als Lawrence Jamieson en Freddy Benson, twee professionele zwendelaars die aan de Côte d’Azur een steenrijke dame trachten op te lichten, vormden Michael Caine en Steve Martin in het door Frank Oz geregisseerde ‘Dirty Rotten Scoundrels’ uit 1988 een heerlijk duo. Moeten we deze vervrouwelijkte remake, waarin Caine en Martin zijn vervangen door Anne Hathaway en Rebel Wilson, zien als een bewijs voor de feministische bewustwording in Hollywood? Volgens sommige Amerikaanse critici wel. Die critici tilden blijkbaar niet zwaar aan het lamlendige en soms nogal vulgaire niveau van de sketches, zoals wanneer de twee hoofdactrices elkaar tijdens een dansles staan te dryhumpen. En is het vrouwonvriendelijk om te stellen dat de heren Caine en Martin over veel meer humoristische finesse, geinige charme en komische timing beschikten dan de dames Wilson en Hathaway? Nee hoor, dat is gewoon een nuchtere vaststelling.