'Crawl' jaagt u lekker efficient de daver op het lijf

Geen enkele filmzomer is compleet zonder een trashy horrorfilm die u lekker efficiënt de daver op het lijf jaagt. Wij dus blij met ‘Crawl’, een entertainend niemendalletje waarin een jongedame en haar papa tijdens een orkaan vast komen te zitten in een kruipkelder waar – pokkenpech! – ook enkele alligators rondwaren, met kaken die dichtklappen met de donderende kracht van ijzeren wolfsklemmen. Óns zult u niet horen klagen: de hoofdacteurs spelen (zoals dat hoort in dit soort B-filmpjes) heerlijk slecht, regisseur Alexandre Aja maakt uitstekend gebruik van de claustrofobische locatie, en bovendien heeft de film enkele goeie schrikeffecten in huis. U kent dat wel: eerst stolt het bloed u in de aderen omdat er ineens een alligator uit het water opduikt, en onmiddellijk daarna zit u zichzelf hardop uit te lachen, omdat u zonet voor de ogen van de toeschouwers op de zetelrij achter u van ’t verschieten een halve meter omhoog bent gewipt, haha.