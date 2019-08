2.5 5 0

Met ‘The Beach Bum’ zet Harmony Korine (‘Spring Breakers’) opnieuw een voorzichtig stapje in de richting van de mainstreamcinema. Matthew McConaughey is best genietbaar als Moondog, een anarchistische dichter die zo high als een vlieger rondhangt in de beachbars van Florida. Maar eerlijk gezegd: ondanks de tragische dimensie die het personage na verloop van tijd krijgt, hadden wij het na een uurtje een beetje gehad met de immer giechelende, lallende en rampetampende Moondog. We telden enkele heerlijke opstoten van pure straatpoëzie, zoals wanneer Moondog op straat een zwalpende stoet van dronken bedelaars aanvoert, maar het volstaat niet om ‘The Beach Bum’ op te tillen tot een écht memorabel kijkstuk. Met Moondog is het zoals met de zatte nonkel op het trouwfeest: tijdens het voorgerecht lach je je met hem te pletter, maar tegen dat de kroketten met rosbief op tafel verschijnen, is je blik allang afgedwaald naar de bruidsmeisjes aan de andere kant van de feestdis.