'Fast & Furious: Hobbs & Shaw': fun en obligate explosies

3.0 5 0

De sensoren op het dashboard slaan tilt: deze week komt de eerste ‘Fast & Furious’-spin-off de bioscoopzalen binnenkletteren! Als wij ons goed kunnen herinneren, maakten veiligheidsagent Luke Hobbs (Dwayne Johnson) en voormalig Special Forces-lid Deckard Shaw (Jason Statham) hun intrede in ‘Furious 7’ – of was het in ‘The Fate of the Furious’? We zijn er niet zeker van: in onze herinnering lijken de tot nu toe verschenen episodes uit de ‘Fast & Furious’-franchise samen te smelten tot één lang stuk trillend asfalt. Het grote verschil met de reguliere ‘Fast & Furious’-films is dat ‘Hobbs & Shaw’ zich meer toespitst op de olijke wisselwerking tussen de hoofdpersonages dan op het supersonische geronk van gepimpte motoren. U mag ons uitlachen, maar wij menen het dus écht wanneer we stellen dat het een waar plezier is om Hobbs en Shaw, die hier dik tegen hun zin samen een team vormen, vriendelijkheden te horen uitwisselen als ‘Ik ga die stoel door je strot duwen!’ of ‘Als ik jouw kop zie, is het alsof God projectielbraakt in mijn ogen!’.

Alsof ze in een vierderangse James Bondfilm zijn verzeild geraakt, gaat het duo in de clinch met een schimmige organisatie die een biologisch programmeerbaar superwapen met Bijbelse proporties op de mensheid wil loslaten. Idris Elba, ooit een veelbelovend karakteracteur, speelt de booswicht van dienst: een cyborg die, nog voor de tegenstander goed en wel zijn vuist heeft kunnen richten, op een in zijn netvliezen ingebouwd display razendsnel de snelheid en de baan van de aankomende klap kan berekenen – zulke snufjes had Freddy De Kerpel niet nodig.

Voor de rest houden de scenaristen het allemaal zó simpel dat zelfs de eencellige organismen in de zaal het verhaal zonder veel moeite zullen kunnen volgen. Wanneer Hobbs bijvoorbeeld aan de cyborg vraagt wie hij eigenlijk is, laat diens antwoord aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘De slechterik.’ In de tweede helft wordt de geinige chemistry tussen de beide heren finaal weggeblazen door de obligate explosies, maar tijdens het eerste uur zagen wij op ons display slechts één woord verschijnen: fun!