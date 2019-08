Ask Dr. Ruth

3.0 5 0

Wij hebben Goedele, Amerika heeft Dr. Ruth. Deze docu vertelt hoe de intussen 91-jarige Ruth Westheimer in de jaren 80 dankzij haar gesmaakte optredens in televisieshows, waarin ze in taboedoorbrekende bewoordingen seksadviezen verstrekte, uitgroeide tot de populairste sekstherapeute van Amerika. In een hilarisch archiefbeeld zien we hoe de betreurde Robin Williams de expliciete aanpak van Dr. Ruth goed samenvat: ‘Ze praat over de penis alsof het een kookprogramma is!’ De makers van het tenenkrullende animatiefilmgedeelte verdienen wel levenslange blue balls: waarom de tragische jeugd van Dr. Ruth – haar ouders stierven in de Holocaust – in afzichtelijke tekenfilmpjes gieten, wanneer je Dr. Ruth zélf hebt om met dat hilarische Duitse accent van haar over haar levensloop te praten? Alleen al de manier waarop ze het woord clitoris uitspreekt (‘Kltris!’) deed ons huilen van het lachen. Heerlijke dame.